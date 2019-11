Turchia, autista di autobus si lancia sulla folla e si dà alla fuga armato di coltello: 13 feriti

A Istanbul la polizia turca ha arrestato un uomo accusato di aver lanciato il proprio autobus contro la folla accalcata presso una fermata del bus per poi darsi alla fuga armato di coltello, ferendo 13 persone.

Secondo le informazioni diffuse dai media turchi, sono 13 le persone rimaste ferite ieri in seguito all'atto di un folle alla guida di un autobus.

L'uomo, di 33 anni, si è prima lanciato con il suo veicolo sulla folla che stava aspettando il bus in fermata, per poi darsi alla fuga armato di coltello, ferendo in totale 13 persone.

Uno dei presenti è stato accoltellato dal sospetto, dopo che aveva tentato di impedirgli la fuga. A quanto si apprende, tra i feriti ci sarebbero anche tre cittadini di nazionalità iraniana e due altri minorenni.

Sui social ha cominciato a circolare una sequenza filmata registrata nei momenti immediatamente successivi all'attacco, nella quale è possibile vedere la polizia intenta a cordonare l'area e gli operatori dei servizi di primo soccorso prestare aiuto alle vittime.

Gli inquirenti non hanno ancora diffuso informazioni circa la natura e i motivi del gesto, precisando che le indagini sono tuttora in corso.