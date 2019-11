Due koala salvati in Australia da un incendio boschivo, ignoto il destino di altri 100 animali

Due koala sono stati salvati da una zona devastata dalle fiamme del rogo della costa orientale dell'Australia nel fine settimana, ma il destino di altre centinaia di esemplari resta incerto per gli incendi che ancora divampano nel loro habitat boschivo.

Il primo koala, chiamato "Corduroy Paul", è stato trovato disidratato in mezzo al fronte del fuoco a circa 400 chilometri a nord di Sydney, ed è stato portato al centro veterinario per koala di Port Macquarie.

"È stato raccolto da terra raggomitolato come una pallina, praticamente non si muoveva", ha raccontato all'agenzia AFP Sue Ashton, direttrice della struttura.

Il piccolo marsupiale, che pesa solo cinque chilogrammi, si sta riprendendo "davvero bene", ha detto Ashton, ed è stato raggiunto in seguito da un esemplare femmina di koala femmina chiamata Anwin, in cura per lo stesso problema della disidratazione.

Gli incendi boschivi nella zona hanno distrutto migliaia di ettari nell'ultima settimana, incluso un habitat densamente popolato di koala "molto rari".

Altri quattro koala saranno presi in cura dopo essere stati avvistati nella boscaglia in una zona marginale del rogo, hanno fatto sapere dal centro.

Si teme che centinaia di esemplari di koala siano morti tra le fiamme e con il passare dei giorni la mancanza di acqua limita ulteriormente le possibilità per la loro sopravvivenza.

"Questa è la nostra preoccupazione, non solo restano ustionati, ma ora soffrono di disidratazione", ha detto la Ashton.

"Passano i giorni senza acqua e foglie, che danno il 65% della loro acqua", ha aggiunto.

La bonifica e la modifica del territorio hanno devastato l'habitat dei koala, gli alberi, provocando un aumento della consanguineità e alla riduzione della diversità genetica del marsupiale.

