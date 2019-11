Bombardiere statunitense avvistato vicino base militare russa in Siria

Il bombardiere strategico americano B-52 è stato avvistato in prossimità della base aerea russa di Khmeimim in Siria.

La notizia è segnalata dal portale Avia.pro.

Come notato, l'avvicinamento del velivolo americano alla base russa è stato registrato il 1° novembre. Secondo il portale, il B-52 ha sorvolato la parte meridionale della Grecia e una zona non lontana da Cipro, non distante dalla provincia siriana di Latakia, dove si trova la base di Khmeimim. La rotta precisa del bombardiere non è nota, ma molto probabilmente si muoveva lungo il confine siriano verso la Giordania.

Il motivo per cui l'aereo americano si sia avvicinato alla base aerea russa è sconosciuto, scrive il portale.

Ma allo stesso tempo gli analisti ritengono che in questo modo gli Stati Uniti abbiano tentato ancora una volta di intimidire la Russia con la propria presenza nella regione.

"È interessante notare che in precedenza c'erano informazioni non confermate secondo cui la base aerea russa di Khmeimim non fosse più protetta dal sistema missilistico di difesa aerea S-400, dato che i radar di questa unità di contraerea sono stati disabilitati", osserva Avia.pro.

Il 24 ottobre, è stato riferito che il bombardiere americano Stratofortress B-52H aveva simulato le manovre per il bombardamento della base della flotta baltica vicino a Kaliningrad. Il velivolo statunitense era decollato dalla base britannica di Fireford. Non è stata resa nota la durata dell'elaborazione simulata della manovra d'attacco.

Il 23 ottobre con un riferimento ad un comunicato stampa del Comando europeo delle forze armate statunitensi, era stato riferito dai media russi che durante un volo di addestramento sul Mar Nero del 19 ottobre una coppia di bombardieri strategici americani B-52H Stratofortress avrebbe simulato il bombardamento della Crimea.