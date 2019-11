Spettacolare hyperlapse video della prima eclissi solare tra Terra e Spazio

Alex Baker e Christ Rose, ingegneri meccanici, hanno usato un pallone aerostatico per catturare riprese dell'eclissi solare del 2017, il primo evento del suo genere ad essere visibile in tutti i 48 stati 'bassi' degli Stati Uniti in quasi un secolo.

Nel 2017, gli ingegneri Alex Baker e Christ Rose, hanno usato un pallone aerostatico per trasportare una telecamera 360° a 165mila piedi nella stratosfera, per catturare quello che affermavano essere “il primo hyperlapse al mondo di un’eclissi solare sul confine tra la Terra e lo spazio”.

In un video da poco pubblicato da BBC per la serie Earth from Space, il duo ha rivelato come sono riusciti a catturare l’evento soprannominato “Great American Eclipse”.

“Nell’agosto del 2017 siamo andati nel Wyoming per filmare un’eclissi solare. Abbiamo lanciato un pallone meteorologico ad alta quota riempito di elio a una altitudine di 50 km, cronometrando l’apice del volo in coincidenza con la totalità dell’eclissi. Utilizzando una serie di telecamere allineate con precisione nanometrica, abbiamo filmato a 360 gradi per tre ore dal lancio. Dopo l’atterraggio del pallone abbiamo composto il filmato e stabilizzato digitalmente le immagini fotogramma per fotogramma per bloccare artificialmente la prospettiva dello spettatore all’orizzonte, riducendo il rapporto tradizionale di 16:9. Infine, abbiamo accelerato le riprese per creare il primo hyperlapse al mondo di un’eclissi dal confine tra Terra e Spazio”, hanno detto gli ingegneri.