La Russia è considerata la "minaccia militare più concreta" per gli Stati Uniti, nonché "per gli interessi americani in Europa".

A questa conclusione sono giunti gli autori del rapporto Index of U.S. Military Strength dell'Istituto di ricerche strategiche americano Heritage Foundation.

Nel rapporto la Russia è definita "aggressiva nel suo modo d'agire" e "minacciosa" alla luce delle "capacità crescenti".

La stessa valutazione viene data alla Cina, che gli analisti americani definiscono la "minaccia più globale" per gli Stati Uniti.

Il rapporto rileva che la Russia ha il più grande arsenale atomico tra le potenze nucleari, "in grado di distruggere molti obiettivi negli Stati Uniti e nei Paesi alleati".

Un capitolo a parte del rapporto è dedicato al tema della modernizzazione dell'esercito russo. Gli esperti americani citano i sistemi missilistici di difesa aerea S-500 "Prometheus", i sistemi anti-satellite, le armi di guerra elettronica, i carri armati T-72, T-80 e T-90.

Secondo la relazione annuale della Heritage Foundation sulla prontezza militare degli Stati Uniti, le forze armate hanno ottenuto una valutazione appena superiore alla sufficienza. L'organizzazione Neocon vuole più mezzi ed equipaggiamenti moderni con lo scopo di prepararsi meglio ad affrontare una guerra su due fronti.

"L'indice 2020 (2020 Index) constata che l'attuale forza militare degli Stati Uniti rispetta probabilmente gli standard di un unico grande conflitto regionale in contemporanea a diverse attività con vario grado di impegno", ha affermato la Heritage Foundation nel suo rapporto pubblicato oggi, notando che il Pentagono sarà "molto più sotto pressione e certamente non sarà attrezzato per gestire due grandi crisi regionali quasi simultanee".

Secondo il rapporto, tutti i rami delle forze armate statunitensi devono continuare a crescere per soddisfare gli standard dell'organizzazione Neocon per poter condurre due guerre separate in contemporanea. La tendenza della politica del governo ha cominciato a muoversi in questa direzione da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca.