Rarissimo leopardo ripreso nel Leopard national park in Russia - Video

Un raro leopardo dell'Aumr 'catturato' da una video trappola mentre gioca come un normale gattino domestico. Siamo nel Leopard national park in Russia.

Un evento rarissimo è stato osservato da una ‘video trappola’ collocata nel Leopard national park in Russia, un raro leopardo dell’Amur a rischio estinzione si vede disteso sulla terra mentre si riposa per qualche secondo in un punto panoramico del parco nazionale.

Secondo gli esperti del parco che hanno analizzato il video, si tratta di un esemplare maschio in età avanzata che però presenta un ottimo stato di salute.

Ciò che ha intenerito tutti nel parco è il comportamento del leopardo dell’Amur, del tutto simile a un gatto domestico.

Le video trappole del Leopard national park in Russia

Catturare il leopardo dell’Amur in un fotogramma non è così semplice, il Parco ha dovuto collocare ben 400 video trappole. La funzione delle telecamere è anche conservativa, esse servono a monitorare gli spostamenti degli animali, a tutelare la loro incolumità contro attività di bracconaggio e a portare loro soccorso se è necessario farlo.

Va infatti ricordato che il leopardo dell’Amur è una specie a rischio estinzione, la cui sopravvivenza è garantita da questo parco naturale.

Ci sono comunque delle buone notizie, perché il felino sta ripopolando il parco e al momento sono stati censiti 120 esemplari.

Il Land of leopard national park

Il Land of leopard national park è stato istituito con una risoluzione della Federazione Russa nel 2001 su un territorio pari a 262mila ettari di territorio nella provincia di Primorsky, nella zona sud ovest del Paese.

Al progetto collabora anche il WWF, mentre il governo russo ha investito somme significative per la sua costituzione (1,3 milioni di dollari) e per lo sviluppo di infrastrutture (261mila USD) e per la gestione.