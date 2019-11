Scienziato inventa ‘Collision Calculator’ per descrivere ciò che buco nero potrebbe fare alla Terra

Il Collision Calculator, parte dell’Omni Calculator Project, è stato costruito da Álvaro Diez, uno studente di fisica dell’Università di Varsavia in Polonia, che lo ha sviluppato in circa una settimana, trascorrendo gran parte del tempo a rendere lo strumento comprensibile per il vasto pubblico.

“La fisica sottostante non è così complicata (con sorpresa, si può usare la meccanica di Newton per descrivere con estrema precisione le caratteristiche dei buchi neri), ma è decisamente strana”, ha riferito Diez a Space.com.

Diez ha sviluppato anche altre calcolatrici, come la calcolatrice Exoplanet discovery calculator e una calcolatrice della temperatura del buco nero – il tutto per condividere le conoscenze con altri ricercatori e altre persone in rete.

Ha detto di essere stato motivato a sviluppare il Collision Calculator dalla recente pubblicazione di eccezionali notizie sui buchi neri. A inizio d’anno, ad esempio, gli scienziati del progetto Event Horizon Telescope hanno mostrato la prima immagine diretta dell’ombra di un buco nero.

Mentre il mese scorso un gruppo di astronomi ha annunciato il rilevamento di una stella inghiottita da un buco nero, mentre un altro team di scienziati ha scoperto tre buchi neri supermassicci che si trovano in rotta di collisione.

“Non potevo più trattenermi, e ho deciso di far parte anche io a mio modo ‘dell’Anno dei buchi neri’, creando una sorta di calcolatrice che aiuterà le persone a comprendere meglio questi oggetti misteriosi”, ha detto Diez.