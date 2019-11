Per giornale spagnolo "inutile" la bomba nucleare più potente sviluppata dall'Urss

Il 30 ottobre del 1961 l'Unione Sovietica testò la cosiddetta Tsar Bomba (nota anche come Bomba Zar o RDS-220 - ndr) nell'Artico, ma in realtà un ordigno così grande si rivelò inadatto per una vera guerra, si legge in un articolo del quotidiano spagnolo La Vanguardia.