Leonardo DiCaprio incontra Greta Thunberg ed è subito sintonia

“Greta Thunberg è diventata una leader del nostro tempo”. Lo scrive l’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio sulla sua pagina Facebook, dove si mostra in compagnia proprio di Greta.

Due belle foto in cui DiCaprio sorride con Greta, mostrandosi in sintonia con il suo pensiero e la sua missione di combattere il cambiamento climatico.

“Ci sono poche occasioni nella storia dell’umanità in cui le voci sono amplificate in momenti così cruciali e in modi così trasformativi – scrive DiCaprio – ma Greta Thunberg è diventata una leader del nostro tempo. La storia ci giudicherà per quello che facciamo oggi nel garantire che le generazioni future possano godere dello stesso pianeta vivibile che abbiamo chiaramente dato per scontato.”

DiCaprio ripone fiducia nelle nuove generazioni, perché grazie al loro attivismo vede un futuro migliore.

E conclude:

“È stato un onore passare del tempo con Greta. Lei e io ci siamo impegnati a sostenerci a vicenda, nella speranza di assicurare un futuro più luminoso per il nostro pianeta”.

DiCaprio è da sempre impegnato nella salvaguardia dell’ambiente, delle foreste e delle popolazioni autoctone che abitano gli habitat naturali. Nel 2014 produsse ‘Virunga’, un documentario dedicato all’omonimo parco nazionale congolese in cui si narra la storia dei Ranger del Virunga Park, e di come difendono i gorilla di montagna. Il film vinse 24 premi cinematografici internazionali.