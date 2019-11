Fisici chiariscono come fa una mosca a posarsi sul soffitto

Un team di fisici statunitensi ha dedicato una ricerca al meccanismo di atterraggio di una mosca blu sul soffitto. E' emerso che questo processo può essere suddiviso in quattro fasi.

La posa sul soffitto è una peculiarità per molti insetti volanti, dai mosconi alle zanzare, ma non è ancora del tutto chiaro e richiede sforzi non banali.

La domanda principale a cui gli autori della ricerca erano interessati era: la mosca si gira immediatamente prima del contatto con la superficie del soffitto o lo fa in anticipo durante il volo?

Come è noto, speciali ventose sulle zampette (pulville) consentono agli insetti di fissarsi su una superficie orizzontalmente e capovolti. Un gruppo di biofisici guidati da Bo Cheng ha scoperto che l'algoritmo di atterraggio viene implementato in un modo un po' più complicato di quanto previsto.

Per lo studio è stato utilizzato un videografo. Il dispositivo ha registrato in dettaglio tutti i movimenti delle ali, degli arti e del corpo dell'insetto durante l'atterraggio. Inoltre sono stati analizzati la percezione visiva della superficie da parte di una mosca e il meccanismo basato su questo per stimare il tempo approssimativo di contatto con il soffitto.

Secondo i fisici, i parametri di velocità, angoli di rotazione del corpo e frequenza del battito delle ali erano mutevolii e non sempre efficaci. Diversi modelli sono stati identificati anche durante il movimento. Così è emerso che minore è la velocità verticale e maggiore è la velocità orizzontale durante l'atterraggio, meno l'insetto deve girarsi. Ad esempio, se un insetto "rallenta" di 0,5 m/s, gli basta solo una rotazione di 90 gradi, non completa a 180°.

I ricercatori hanno motivato il loro studio con i potenziali benefici delle informazioni ottenute per ulteriori sviluppi nel campo della robotica.