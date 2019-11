Polo sud, la Frattura di Halloween genererà un grande iceberg e non è uno scherzetto

Il cambiamento climatico non gioca a ‘dolcetto o scherzetto’ e non lo fa nemmeno la frattura di Halloween, l’imponente spaccatura nell’Antartide generatasi nel ghiacciaio McDonald alla fine di ottobre del 2016 (da qui il nome di Halloween crack).

Come mostrano le immagini scattate dal satellite europeo Copernicus Sentinel-1, la spaccatura lungo il ghiacciaio si è approfondita anno dopo anno.

Ma la frattura di Halloween non è la sola a preoccupare, perché da oltre 25 anni nell’area è presente un’altra spaccatura nota come Chasm 1. Questa frattura primaria è rimasta a lungo stabile, ma a partire dal 2012 ha ripreso ad approfondirsi e ad allargare la distanza tra la parte più estrema del ghiacciaio e quella agganciata per così dire al Polo sud.

Charm 1 ha quasi raggiunto la frattura di Halloween e quando ciò avverrà, si staccherà dall’Antartide un mega iceberg grande quanto la città di Londra. Non sarà l’iceberg più grande, perché l’iceberg Larsen C del 2017 resta ancora il più imponente, tuttavia le sue dimensioni preoccupano.

Non è tutto, perché la frattura di Halloween sta proseguendo la sua corsa verso l’interno del ghiacciaio McDonald e rischia di generare in futuro altri distacchi.

Anche se il processo di distacco dei ghiacciai è naturale, le dimensioni di quello che nascerà dalle due fratture ha una imponenza che dovrà essere monitorata per evitare la sua collisione con le navi.

Il video della fattura di Halloween

Qui sotto il video dell’Esa che presenta la frattura di Halloween e il processo di distacco dell’iceberg dall’Antartide.