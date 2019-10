Anche gli animali vanno dal dentista: dente d'oro impiantato a tigre del Bengala

Una tigre salvata che vive in un rifugio per animali in Germania è stata dotata di una zanna d'oro dopo che aveva rotto il suo canino mentre masticava un giocattolo.

A Cara, una tigre del Bengala di cinque anni di 57 chili, all'inizio di questo mese è stata impiantata una nuova zanna dorata in un centro di soccorso nella città di Massweiler.

Un'equipe specializzata di dentisti danesi ha dovuto fare due viaggi al rifugio per animali Tierart per impiantare il nuovo dente: il primo ad agosto per prendere uno stampo della zanna e il secondo all'inizio di questo mese per impiantarla.

La prima operazione ha richiesto più di due ore, hanno detto gli esperti del centro di soccorso, mentre la seconda ha richiesto circa un'ora e mezza.

I dentisti hanno montato la corona d'oro sul dente danneggiato di Cara, quindi hanno usato una colla speciale e luce ultravioletta per fissarla.

Tre settimane dopo l'operazione, la tigre si è abituata al suo nuovo dente e lo usa normalmente.

© Foto : CEN/ Vier Pfoten/ Bogdan Baraghi Dente d'oro impiantato a tigre del Bengala

I suoi custodi hanno detto che all'inizio passava molto tempo a leccare il nuovo canino metallico, in quanto evidentemente le sembrava strano.

Poco dopo l'intervento le veniva data come cibo carne disossata per precauzione per permettere alla sua nuova zanna di fissarsi.

La biologa Eva Lindenschmidt ha dichiarato:

"siamo davvero contenti che Cara possa mordere correttamente ora e vedere sorridere mostrando il suo nuovo dente d'oro."

La corona è stata impiantata perfettamente dall'inizio.

"Abbiamo visto ai raggi X che le scanalature del suo dente sono tornate al canale radicolare. Se il dente si fosse rotto, avrebbe sofferto molto."

Ha aggiunto:

"l'operazione non ha avuto complicazioni e la corona si è fissata perfettamente dall'inizio, siamo felici che Cara possa mordere di nuovo correttamente."

Cara è stata trovata in una fattoria a Mugnano, in Italia, nel 2013 ed è stata confiscata dalle autorità prima di essere trasferita al rifugio per tigri Tierart a Massweiler, in Germania, nel 2015.