Fino a 50 Boeing a terra a causa di crepe nei velivoli

Secondo quanto riporta Reuters, che cita la Agence France Presse (Afp), fino a 50 aerei della Boeing in tutto il mondo sarebbero rimasti a terra dopo aver rilevato delle crepe.

L’aereo interessato è il Boeing 737 NG (Next Generation) e la prima compagnia aerea a rilevare il problema è stata la Qantas Airways Ltd, seguita dalla Southwest Airlines Co. Il problema comunque, non richiede ispezioni urgenti secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa.

Il Boeing 737 NG è il modello precursore del Boeing 737 MAX caduto in una bufera internazionale a causa di molteplici difetti al sistema di comando e non solo, che hanno causato due incidenti aerei tra i più gravi dell’aviazione civile recente. In totale il Boeing 737 Max, infatti, ha ucciso 346 persone sul volo Lion Air Flight 610 in Indonesia e sul volo Ethiopian Airlines Flight 302 in Etiopia, il secondo dei quali ha coinvolto anche numerosi cittadini italiani.

Secondo il portavoce della Boeing interpellato dall’Afp, sono stati controllati 1.000 aerei in tutto il mondo che avevano maturato il tempo di ispezione obbligatoria. Durante l’ispezione è stato evidenziato un difetto nella parte dell’aereo che collega la fusoliera all’ala.

#BREAKING Boeing says up to 50 planes grounded globally over cracks pic.twitter.com/5GIRt7juZr — AFP news agency (@AFP) October 31, 2019

