Svizzera, cittadina vince alla lotteria e il sindaco abbassa le tasse a tutti i residenti

La curiosa storia è accaduta in un piccolo comune nel Canton Argovia. Nel 2018 una fortunata residente si era aggiudicata il jackpot della lotteria Euromillions per una cifra complessiva pari 184 milioni di franchi (circa 166 milioni di euro) avendone spesi poco meno di 25 nell'acquisto del biglietto.

Si tratta della vincita più ricca della storia della Svizzera, ma fino a ieri non era noto il luogo dove era stata giocata la fortunata schedina.

Come riporta il quotidiano Aargauer Zeitung, infatti, grazie alla cospicua vincita, il comune di Leuggern è riuscito ad incassare quasi 24 milioni di franchi di "entrate fiscali straordinarie", una cifra enorme per la piccola comunità dell'Argovia, riuscendo in tal modo ad abbassare del 10% l'aliquota fiscale per tutti i 2132 residenti, per un taglio da quasi 11.000 franchi a persona.

Il fortunato evento ha arriso oltre che al comune, anche al Cantone di Argovia ed all'intera Confederazione Elvetica, che hanno incassato rispettivamente 23 e 21 milioni di franchi, sempre grazie alla tassazione della vincita.