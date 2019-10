Compleanno di Maradona, i tifosi lo mettono sul trono

Un trono griffato con la scritta D10S: così i fan hanno celebrato la "mano de dios" per il suo compleanno. Si tratta degli utras del Newell's Old Boys, la squadra in cui ha giocato dopo il suo rientro in Argentina, durante il campionato 1993/94, prima di terminare la carriera nel Boca Junior.

Così ha potuto assistere alla partita del Gimnasia La Plata, il club che oggi allena, da una posizione "da re", che gli ha regalato una degna goleada, dominando gli avversari per 4-0. Una vittoria grazia a cui il Gimnasia ha abbandonato l'ultimo posto della classifica in serie A.

​Anche Napoli, la seconda patria del Campione, gli ha rivolto un omaggio, pubblicando sul suo canale social alcuni dei suoi momenti più epici in maglia azzurra.

