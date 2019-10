Cile, Putin non va al vertice Apec ma ci saranno esponenti russi di spicco

Nell'agenda di Putin visita in Cile non c'è, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Nell'agenda di Putin non c'è visita in Cile, però al vertice Apec la Russia sarà rappresentata ad alto livello, afferma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"No, non è legato ai disordini in Cile. Nei programmi c'era possibilità di fare questo viaggio, però lo sapete non l'abbiamo mai annunciato. Al momento, sfortunatamente, l'agenda di Putin non include un tale viaggio a causa di alcuni eventi interni e per via della necessità affrontare i problemi domestici", ha detto Peskov.

In precedenza sui media cileni sono apparse informazioni che Putin ha annullato il suo viaggio in Cile per via della situazione attuale nel Paese.