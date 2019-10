John Cena chi? Gattini se le danno di santa ragione sul ring - Video

Due gattini bianchi, un ring, un altro feline di colore fulvo a fare da arbitro. L'utente @AwwwwCats, con il suo video pubblicato su Twitter, ha dimostrato che non ci vogliono milioni di dollari per mettere in piedi uno show di wrestling degno di questo nome.

I due simpatici animali, una volta fatti salire su un ring del valore di appena 2 dollari, come specificato dall'autore, non perdono tempo e cominciano a darsele di santa ragione per decretare chi tra di loro sia il più forte della serata.

Un combattimento al quale a fare da giudice massimo interviene un altro gattino rossastro che, tenendosi a debita distanza, osserva con attenzione se uno dei due contendenti felini sia riuscito a 'schienare' l'altro, come accade negli spettacoli più quotati.

Kittens and $2 thrifts store find = Priceless pic.twitter.com/a92r8PFp3G — Awwwww (@AwwwwCats) 29 октября 2019 г.

​