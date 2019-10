Kashmir, ministro pakistano avverte alleati India: "Chi è con loro se la vedrà con i nostri missili"

Il ministro pakistano per gli Affari del Kashmir, la regione contesa con l'India, hha avvertito i Paesi che decideranno di parteggiare per l'India che dovranno vedersela con i missili di Islamabad.

Ancora tensione in India e Pakistan per l'annosa questione della regione del Jammu-Kashmir. In un intervento pubblico, il ministro per gli Affari del Kashmir pakistano, Ali Amin Gandapur, ha avvertito che Islamabad ha intenzione di scendere in guerra per riconquistare il territorio conteso.

"Se la tensione con l'India per la questione del Kashmir continuerà a salire, il Pakistan sarà costretto ad entrare in guerra", ha affermato Gandapur.

il ministro si è poi detto dispiaciuto che la comunità internazionale abbia fatto così poco per risolvere tale questione, ormai causa di odio e morte da decine di anni, avvertendo i Paesi che hanno intenzione di supportare Nuova Delhi in questa disputa.

"Se un missile sarà sparato (dal Pakistan ndr) contro l'India, un altro colpirà i suoi alleati. Chi è con loro ne pagherà le conseguenze. Devono essere pronti", ha tuonato il politico pakistano.

In questi giorni una delegazione del Parlamento Europeo si trova in visita nella regione del Jammu-Kashmir per prendere visione della situazione odierna.

Negli ultimi due mesi, la Linea di Controllo, che divide la zona del Kashmir pakistano da quella controllata da Nuova Delhi, è stata teatro di alcuni scontri a fuoco che non hanno avuto altro esito se non quello di intensificare l'escalation della tensione.

Le tensioni tra India e Pakistan

Le già precarie relazioni tra India e Pakistan, i cui eserciti sono dotati di un arsenale nucleare estremamente potente, si sono nuovamente incrinate in seguito alla decisione di Nuova Delhi di abrogare l'articolo 370 della costituzione che garantiva uno status speciale autonomo allo stato di Jammu-Kashmir.

Tale regione risulta contesa tra i due Paesi da quando hanno ottenuto l'indipendenza dal dominio coloniale britannico nel 1947. Ambedue i Paesi ne governano una parte, rivendicandolo per intero.