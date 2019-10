Il Trono di Spade, HBO annuncia il prequel sugli antenati di Daenerys Targaryen

L'emittente americana HBO ha annunciato di aver messo in cantiere un interessantissimo prequel legato all'universo de Il Trono di Spade, accantonando dunque per il momento da parte l'altro progetto legato alla narrazione della prima grande battaglia tra la gente di Westeros e i non morti.

"HBO realizerà una nuova serie da dieci episodi chiamata Il Casato del Drago (House of the Dragon in inglese ndr), un prequel del Trono di Spade realizato da George R. R. Martin e Ryan Condal", si legge in una nota rilasciata dall'emittente.

Come riporta un Tweet della nota rivista IGN, la serie sarà basata su uno dei romanzi di Martin, Fuoco e Sangue (Fire and Blood in inglese ndr), e racconterà la storia della Casa dei Targaryen, al quale appartiene uno dei personaggi di culto del brand, ovvero Daenerys Targaryen.

HBO has ordered a Game of Thrones prequel series “House of the Dragon,” which will focus on the Targaryen dynasty, straight to series. https://t.co/laoD0kJzS2 pic.twitter.com/JO2uFdyWNu — IGN (@IGN) 30 октября 2019 г.

"L'universo de Il Trono di Spade è così ricco di storie... Non vediamo l'ora di esplorare le origini della Casa Targaryen e i tempi più antichi di Westeros", ha dichiarato il direttore della programmazione di HBO Casey Bloys.

Il Trono di Spade

La serie TV Il Trono di Spade è basato su una serie di romanzi scritti da George R. R. Martin che raccontano delle storie legate all'universo immaginario di Westeros.

Con gli anni la serie si è trasformata in un vero e proprio cult, diventando un fenomeno di massa capace di interessare decine di milioni di spettatori in tutto il mondo.