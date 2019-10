Ti prego, gioca ancora un pò con me! Cane fa di tutto per restare con il suo padrone - Video

Per un cane la cosa più importante è giocare ma, soprattutto, riuscire a farlo in compagnia del proprio amato padrone.

Il cane protagonista di questo video, pubblicato su Twitter dall'utente StefanoSMagi, fa di tutto per non lasciare scappare il suo padrone dal garage dove stavano giocando e, con una pallina in bocca, le tenta tutte pur di non rimanere solo. Arriva addirittura a trattenerlo aggrappandosi a lui con le sue zampe.

Il padrone però non può fermarsi a fare compagnia al suo animale, perché, come scrive nel tweet, "il weekend è già finito", tuttavia non può fare a meno di scoppiare a ridere guardando il suo fido compagno fare di tutto per restare con lui.