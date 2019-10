Terra bruciata: un video mostra il compound distrutto di al-Baghdadi

Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la notizia dell'eliminazione di Abu Bakr al-Baghdadi, l'autoproclamatosi Califfo dello Stato Islamico a seguito di un raid nella provincia di Idlib, in Siria.

Un edificio completamente raso al suolo e la terra bruciata dalle deflagrazioni: sono queste le immagini riprese dal sito del raid delle forze speciali USA contro il compound dello Stato Islamico dove si sarebbe fatto esplodere Abu Bakr al-Baghdadi.

La sequenza filmata pubblicata mostra una zona sconquassata dai bombardamenti, con edifici ridotti in macerie e un minivan sforacchiato dai colpi di proiettile.

Al-Baghdadi e l'Isis

Abu Bakr al-Baghdadi, il cui nome di battesimo era Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri, è apparso in pubblico la prima volta nel luglio 2014 in una moschea in Iraq, a Mosul, quando si è autoproclamato a capo del Califfato islamico in Medio Oriente meglio conosciuto come ISIS o Daesh.

Il 5 luglio si è mostrato in pubblico per la prima volta e rivolge un'allocuzione dall'interno della Grande moschea al-Nūrī, a Mosul, città conquistata dalle milizie di al-Baghdādī, che chiamò quindi all'obbedienza nei suoi confronti e per l'affermazione della sua causa tutti i musulmani del mondo.