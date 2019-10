Usa, cervo attacca e uccide cacciatore

L’episodio si è verificato a Yellville, nello stato americano dell' Arkansas, dove lo sfortunato cacciatore è diventato vittima del proprio bersaglio. L'uomo si chiamava Thomas Alexander, aveva 66 anni ed era da tempo appassionato di caccia.

Nonostante l'esperienza maturata nel corso degli anni, questa volta il cacciatore dopo aver sparato al cervo ha creduto che fosse morto. Alexander si è avvicinato all’animale colpito ma quest'ultimo si è rialzato ed ha attaccato violentemente il cacciatore con le proprie corna, prima di allontanarsi dal luogo dello scontro.

Il cacciatore era uscito per una battuta da solo e si era messo d'accordo col nipote per eviscerare il cervo che avrebbe cacciato. Quando suo nipote l’ha raggiunto l’uomo era ancora lucido ed è stato persino in grado di fare una chiamata alla moglie. I soccorritori hanno raggiunto Alexander ancora vivo, ma si è spento prima arrivare all’ospedale.

Le autorità forestali non sono ancora state in grado di appurare l'esatta dinamica della morte del cacciatore sessantaseienne. Come ha riferito la Arkansas Game and Fish Commission (Commissione per la caccia e la pesca dell' Arkansas) al canale televisivo KY3, la causa del decesso potrebbe essere stata causata non dalle ferite provocate dall'attacco del cervo ma da altri malori, per esempio, un attacco cardiaco. Alla tv locale un portavoce della commissione ha anche ribadito l’importanza di aspettare del tempo prima di avvicinarsi al cervo, verificando che l'animale colpito non si muova per almeno 30 minuti prima di avvicinarsi ad esso.

