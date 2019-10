Eliminazione di Al-Baghdadi, se confermata, grande contributo alla lotta al terrorismo - Cremlino

Dmitry Peskov ha riferito che, se confermata, la notizia dell'eliminazione del Califfo dello Stato Islamico Abu Bakr al-Baghdadi sarebbe un grande contributo da parte di Donald Trump alla lotta al terrorismo.

"In se per sé la notizia non può suscitare una reazione negativa da parte delle autorità russe. Effettivamente i nostri soldati hanno visto nella zona degli aerei e dei droni americani impegnati nella zona", ha spiegato Peskov.

Quando gli è stato domandato se la Russia fosse a conoscenza dei piani degli USA di inviare degli aerei nella zona delle operazioni, Peskov ha spiegato di non avere nulla da aggiungere.

L'eliminazione di Abu Bakr al-Baghdadi

Nella giornata di ieri gli Stati Uniti hanno annunciato di aver portato a termine una delicata operazione in Siria, nella provincia di Idlib, in seguito alla quale sarebbe stato eliminato Abu Bakr al-Baghdadi, autoproclamatosi Califfo dello Stato Islamico nel 2014.

Secondo quanto riferito dal presidente Donald Trump, gli USA sarebbero stati assistiti dai servizi segreti di Iraq, Russia, Siria e Turchia e che, una volta entrati nel suo compound, al-Baghdadi si sarebbe fatto esplodere con un giubbotto esplosivo portando con sé i suoi tre figli.