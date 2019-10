Cinderblock: spopola sul web la gatta obesa costretta ad andare in palestra per dimagrire - Video

Una clinica veterinaria americana ha preso in cura Cinderblock, una gatta estremamente obesa che i padroni stanno cercando in tutti i modi di far dimagrire. I risultati sono finora disastrosi, tuttavia esilaranti, e i video di Cinderblock in palestra che fa finta di fare esercizio fisico, stanno impazzando sui social.

Altro che la Northshore Veterinary Hospital di Bellingham, nello Stato di Washington (quello vicino a Vancouver), qui ci vorrebbe il Sergente maggiore Hartman di Full Metal Jacket!

“La stiamo aiutando a perdere peso attraverso la prescrizione di una dieta e di un programma di esercizi fisici", ha scritto l'ospedale per animali su Instagram.

Ma Cinderblock non sembra, diciamo così, molto motivata.

I am cinderblock — Casey ★ 👩🏻‍🦰 (@CaseyDraws) October 25, 2019

​Già dopo la pubblicazione del primo video, Cinderblock è diventata una celebrità virale così che la clinica veterinaria ha pensato bene di pubblicare aggiornamenti periodici sui ‘progressi’ della gattona pigra nella quale la maggior parte di coloro che si sono ritrovati in palestra loro malgrado per problemi di linea non possono fare a meno di riconoscersi.

A update on Cinderblock she finally walking pic.twitter.com/P6VsrKKd4L — Oregon I.T. Not IT⚾ (@OregonProgress) October 26, 2019

Inutile sottolineare come Cinderblock sia diventata la mascotte se non l'intera immagine della clinica veterinaria di Bellingham la quale però, è bene dirlo, si sta giocando l'immagine con questa gatta - e se non dovessero riuscire a farla dimagrire? Che figura ci faranno? Intanto la pagina Instagram della clinica è tutta su di lei ed i follower seguono passo passo tutti gli aggiornamenti, chi nella speranza possa dimagrire e tornare finalmente in forma, chi invece, che resti piuttosto così paffuta e simpaticamente pigra per sempre.