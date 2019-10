Danimarca, politico di destra colpito da petardi durante comizio in zona abitata da migranti

Rasmus Paludan, leader del partito Stram Kurs (Linea Dura), è stato evauato dalla polizia dopo essere stato preso di mira da alcuni petardi mentre stava tenendo un comizio nella zona ad alta densità abitativa di migranti nell'area di Tingbjerg, a Copenhagen.

"Lo abbiamo portato via dopo circa 20 minuti di comizio",ha spiegato Leif Hansen della polizia di Copenhagen intervistato da TV2.

Come è possibile osservare in un video diffuso da fonti ufficiali del partito di Paludan, il comizio è stato interrotto da alcune forti deflagrazioni. Secondo un testimone oculare, il primo petardo è stato lanciato dal tetto di un edificio antistante, mentre la seconda esplosione è avvenuta a pochissimi metri da Paludan.

Dopo la terza esplosione, la polizia è entrata in azione e lo ha messo al riparo all'interno di una BMW nera.

I responsabili dell'aggressione non sono stati individuati, come confermato da Leif Hansen a Ekstra Bladet: "Non siamo riusciti a catturare i responsabili.

Un noto critico dell'Islam

Rasmus Paludan è noto nel suo Paese per le sue posizioni estremamente critiche nei confronti dell'Islam e dell'immigrazione, con diversi episodi in cui è arrivato addirittura a bruciare il Corano.

Per le sue posizioni è stato più volte bersagliato sia verbalmente che fisicamente durante i comizi tenute in varie aree della Danimarca.

Recentemente il partito Linea Dura, che si identifica come "etno-nazionalista" e vorrebbe "una Danimarca per i danesi", è stato costretto ad annullare diverse manifestazioni, poiché la polizia non è stata in grado di assicurare la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti.