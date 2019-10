Guida come un cane? No è proprio un cane! - Video

Finora l'espressione cane guida poteva essere usata per indicare i migliori amici degli uomini che aiutano i non vedenti. Non ci si poteva certo immaginare di trovare un cane allo guida di uno scooter, che scorazza felice per le strade della città, "peli al vento".

E se non indossare il casco è di per sé un'infrazione al codice stradale, trasportare due passeggeri su un mezzo non omologato può causare multe salate e perdita di punti sulla patente. Ma nel caso di un posto di blocco, come potranno gli agenti chiedere i documenti a un cane?