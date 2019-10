Cade nei binari distratta dal cellulare, tragedia sfiorata nella metro di Madrid - video

L'incredibile scena, registrata dalle telecamere di sicurezza della metropolitana, è stata postata sul profilo di Twitter della metro di Madrid e nel video si può chiaramente vedere come la donna, in attesa del treno, si sia alzata e sia andata in direzione dei binari quando ha sentito l'arrivo del mezzo, non controllando però se il treno fosse effettivamente arrivato poiché distratta dal cellulare. La donna non si è così accorta della linea gialla ed è caduta sui binari.

L'incidente, avvenuto nella stazione della metro di Estrecho, fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze grazie all'aiuto delle persone che erano presenti alla scena e alla bravura del macchinista che ha prontamente azionato i freni, evitando l'impatto.

Dopo il lietofine, il video dell'accaduto è stato ora utilizzato da parte della metro di Madrid, per sensibilizzare i cittadini, con il seguente avvertimento:

"Per la tua sicurezza, non guardare il cellulare quando cammini sul marciapiede vicino al binario".