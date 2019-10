Brexit, Johnson avverte il parlamento: "Non potete tenere la nazione in ostaggio"

Boris Johnson ha avvertito i parlamentari che "non possono più tenere il paese in ostaggio" mentre rinnova la sua richiesta per anticipare le elezioni generali.

Il primo ministro Johnson effettuerà lunedì il suo terzo tentativo di ottenere il sostegno della Camera dei Comuni per mandare alle urne i cittadini del Regno Unito, riporta Sky News. Johnson ha già visto due volte il mese scorso i parlamentari dell'opposizione rifiutare la sua richiesta di elezioni. Ma dopo aver scritto con riluttanza all'UE per chiedere un ritardo di tre mesi per la Brexit, Johnson sta facendo pressione sui parlamentari dell'opposizione affinché accettino il suo punto di vista:

"Se il Parlamento non può concordare una via d'uscita (sulla Brexit, ndr) allora è il momento di un nuovo Parlamento", ha dichiarato Johnson.

Delineando la sua paura che i comuni "sprecheranno i prossimi tre mesi come sono stati sprecati gli ultimi tre anni", il primo ministro sta ribadendo la sua "ragionevole offerta" che, in cambio di più tempo per considerare l'accordo Brexit, i parlamentari devono sostenere le elezioni per il 12 dicembre.

Questa settimana la Camera dei Comuni ha votato, in linea di principio, a favore dell'accordo di Brexit dell'onorevole Johnson, ma la maggioranza dei parlamentari ha poi bloccato la sua proposta di un programma di tre giorni per prendere in considerazione la ratifica della legislazione, con l'accusa al governo di cercare di "incastrare" il parlamento attraverso il disegno di legge e "prenderlo alle spalle" attraverso le tempistiche strette.

"Naturalmente vogliamo elezioni generali, ma dobbiamo assicurarci di ottenere quelle rassicurazioni assolute che Boris Johnson non userà le elezioni generali e la campagna elettorale per buttarci fuori dall'Unione Europea con un disastroso Brexit senza accordo", ha detto Jon Ashworth, capo della politica sanitaria dei Laburisti, a Sky News.

L'onorevole Johnson ha ora "messo in pausa" l'approvazione del suo disegno di legge sull'accordo di ritiro attraverso il Parlamento, in quanto chiede un impegno elettorale da parte dei deputati.

Il primo ministro Johnson ha dichiarato: "Dicono di volere più tempo per discutere il mio nuovo accordo, possono avere più tempo, anzi possono avere tutto il tempo parlamentare che vogliono, giorno e notte tra ora e quando il Parlamento verrà sciolto per le elezioni, per esaminare questo accordo e ottenerne l'approvazione".

"Quindi devono anche accettare le elezioni del 12 dicembre. Se rifiutano queste tempistiche, se si rifiutano di fare il miglio in più per completare la Brexit, allora non avrò altra scelta che concludere che non sono veramente sinceri nel loro desiderio di fare la Brexit. Se non accetteranno questa offerta, continuerò a battermi per le elezioni e mostrerò alla gente di questo paese la dura scelta che si pone davanti a loro: un governo conservatore che farà fare Brexit, rispetterà le sue priorità e unirà il paese, o un partito laburista che ci farà sfociare in un ulteriore dibattito tossico, causando più ritardo, e che porterà avanti altri due referendum su Brexit e Scozia" continua il primo ministro, che conclude dicendo: "Il Parlamento non può più tenere il paese in ostaggio".

La campagna dei conservatori

I conservatori stanno lanciando questo fine settimana una campagna digitale per rafforzare la richiesta di elezioni formulata da Boris Johnson, compreso l'uso di pubblicità sui social media per indirizzare le persone a un sito web dove possono inviare e-mail al loro parlamentare locale chiedendo loro di sostenere le elezioni.

Secondo la legge, il primo ministro ha bisogno di due terzi di tutti i 650 deputati per votare a favore di una elezione anticipata, se il popolo del Regno Unito deve essere invitato ad andare alle urne prima del maggio 2022, termine regolare della legislatura.

L'opinione labourista

Il leader laburista Jeremy Corbyn ha mantenuto la sua posizione: sarà d'accordo con la richiesta di Johnson solo se la possibilità di una Brexit senza accordo sarà "fuori discussione".

Né l'SNP né i liberali democratici sosterranno la mozione dell'onorevole Johnson a favore di un'elezione lunedì, mentre permane la possibilità di un'uscita senza accordo dall'Unione Europea. Il leader di Westminster della SNP, Ian Blackford, e il leader dei democratici Jo Swinson hanno scritto al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk per esortarlo ad accettare una proroga sulla Brexit fino al 31 gennaio 2020.