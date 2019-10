In Cina lanceranno gli aerotaxi entro la fine dell'anno

Anche in Cina gli aerotaxi saranno presto realtà e a Guangzhou si preparano a lanciare il servizio entro la fine del 2019.

La compagnia cinese eHang è pronta a lanciare il primo servizio al mondo di aerotaxi già nel 2019, con una flotta di oltre 200 droni eHang AVV e di quadrocotteri da trasporto pronti a soddisfare le richieste dei clienti.

I primi che potranno avvalersi di questo innovativo sistema di trasporto pubblio saranno gli abitanti di Guangzhou, una megalopoli con circa 15 milioni di abitanti.

Come riporta la rivista CleanTechnica, nella prima fase post lancio ad essere serviti subito tour operator, organizzazioni mediche e compagnie di trasporto.

eHang ha già acquisito la licenza per effettuare dei voli senza pilota oltre l'autorizzazione da parte delle autorità locali della città di Guangzhou.

La compagnia nel corso di quest'anno ha già mostrato le grandi capacità della propria flotta in Austria e, recentemente, è stato pubblicato un video dei velivoli in azione.

Secondo le previsioni pubblicate da Bloomberg, eHang metterà in vendita quote pari al 10-15% delle proprie azioni per una somma di circa 200 milioni di dollari.