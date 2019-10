Festeggiano gol fantasma e si fanno segnare a porta vuota - Video

Ieri, nel match valido per il 13° turno del campionato di calcio croato che vedeva di fronte la capolista Hajduk Spalato e gli ospiti del modesto Slaven Belupo, è andata in scena una delle scene forse più surreali degli ultimi anni nel mondo del calcio, con una marcatura messa a segno dai padroni di casa che ha davvero dell'incredibile.

Sul punteggio di 1-0 per l'Hajduk e con gli ultimi 15 minuti a disposizione per trovare la via del pareggio, lo Slaven ha iniziato a tentare in tutti i modi di superare il portiere dei padroni di casa, l'ex Palermo Josip Posavec.

L'occasione buona è arrivata al 74' di gioco, quando l'estremo difensore dell'Hajduk, sbagliando un rinvio, ha involontariamente fornito un ottimo assist ad un centrocampista della squadra avversaria che con un pallonnetto di prima ha cercato di infilare il pallone nella porta sguarnita.

La traiettoria della palla ha impegnato il portiere Posavec, che è tuttavia riuscito con un intervento prodigioso a salvare sulla linea.

Del fatto che la sfera non fosse entrata del tutto, complice il movimento della rete che deve averli ingannati, non si sono però resi conto i giocatori dello Slaven, che hanno cominciato a festeggiare l'insperato pareggio, lasciando di fatto vuota la propria porta e regalando agli avversari la più facili delle occasioni per il raddoppio.