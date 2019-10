Trump è come Mussolini, lo sostiene un generale pluridecorato USA

Per Barry McCaffrey, generale pluridecorato dell'esercito americano oggi in pensione, il presidente Donald Trump è paragonabile, in negativo, al dittatore fascista Benito Mussolini.

McCaffrey ha definito "fatale" la scelta di Trump di bandire il New York Times e il Washington Post dalla Casa Bianca e ha invitato i media a non darne una lettura in chiave umoristica.

"Le dichiarazioni di Trump sulla terminazione delle sottoscrizioni al New York Times e al Washington Post da parte della Casa Bianca sono un momento spartiacque per la storia nazionale. Non c'è spazio per fare ironia sui giornali. E' un qualcosa di fatale. Questa roba è da Mussolini", ha scritto McCaffrey.

Nel tentativo di smorzare le tensioni la portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham ha giustificato la scelta di Trump, spiegando che essa porterà "un grande risparmio per il contribuente".

Il no di Trump al NYT e al Washington Post

A far scattare la polemica e ad indurre il generale a quattro stelle a rilasciare tali dichiarazioni è stata la recente mossa della Casa Bianca di far disdire le sottoscrizioni governative a due dei maggiori quotidiani nazionali quali il al New York Times e il Washinton Post, apertamente considerati dal Tycoon delle fabbriche di fake news.

Il Tycoon, in un'intervista rilasciata nelle socrse settimane a Fox News, ha dichiarato di non volere "mai più vedere questi due quotidiani alla Casa Bianca".

La Casa Bianca ha mantenuto attive le sottoscrizioni ad altri importanti quotidiani nazionali quali il Financial Times, The Hill, New York Post, Politico, Wall Street Journal, The Washington Times e USA Today.