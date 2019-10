Alfabetizzazione digitale tramite i cartoni animati per i bambini

I protagonisti del cartone animato spiegheranno ai piccoli come utilizzare le risorse online in maniera sicura ed efficace, afferma l’ufficio stampa del progetto “Cooperazione digitale russa".

Smeshariki (in italiano, Kikoriki) è un noto cartone animato russo che racconta le avventure di alcuni animali sferici antropomorfi: Krush, il coniglio ottimista; Gigo, il riccio timido; Fluff, l’ariete poeta; Rosa, la maialina sognatrice; KarKarych, il corvo artista; Pin, il pinguino inventore; Losyash, l’alce scienziato; Sovun'ya, la civetta dottoressa; Kopatych, l’orso di campagna.

In ogni episodio i protagonisti scoprono il mondo: finiscono in situazioni divertenti e risolvono questioni difficili.

Nell’ambito del progetto rientrano 7 episodi e 3 videolezioni pensati per lezioni di alfabetizzazione digitale da tenere ai piccoli. In ogni episodio i protagonisti spiegano in una lingua accessibile le regole di utilizzo delle tecnologie digitali: come fare la scelta giusta, come capire le conseguenze della propria scelta e prendersene le responsabilità.

“Istruire tramite del contenuto animato ha diversi vantaggi rispetto ai canali tradizionali: il principale è che mantiene viva l’attenzione dello spettatore, cosa che Kikoriki riesce a fare da già 16 anni. I protagonisti del cartone animato sono conosciuti dal grande pubblico delle famiglie in molti Paesi del mondo. Siamo felici che il nostro progetto “L’ABC dell’alfabetizzazione digitale” abbia trovato supporto in quanto si tratta di un progetto unico senza eguali tra gli altri contenuti a scopo didattico. Il progetto è volto a migliorare l’alfabetizzazione digitale dei bambini in età prescolare e scolare”, commenta la produttrice del cartone animato, Yulya Nikolaeva.

Come comunica l’ufficio stampa, i video didattici saranno caricati sul portale "Shararam nel paese dei Kikoriki". Nelle videolezioni il conduttore spiegherà come applicare nella pratica le conoscenze digitali sull’esempio degli episodi speciali dei Kikoriki. All’interno del programma sono previsti anche webinar e lezioni di alfabetizzazione digitali per pedagoghi delle scuole russofone in Italia, Repubblica Ceca e Kazakistan.

Il progetto didattico “L’ABC dell’alfabetizzazione digitale con i Smeshariki” è organizzato da una fondazione di supporto alle iniziative nell’ambito della famiglia e dell’infanzia, il “Fondo nazionale russo per l’infanzia”, di concerto con l’Università statale russa di Pedagogia intitolata a Gertsen grazie a sovvenzioni dell’agenzia governativa Rossotrudnichestvo. L’iniziativa si inserirà nell’ambito del progetto federale "Immagini per un’economia digitale".