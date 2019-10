Questo Corgi è uno dei migliori agenti antinarcotici della Federazione russa

L'unico cane poliziotto di razza Corgi in Russia vive a Nizhny Novgorod e serve nella polizia di Stato, sezione trasporti, dove aiuta nella ricerca di sostanze stupefacenti. A parlarne è nientemeno che il sito web della redazione congiunta del Ministero degli affari interni russo.

La sua certificazione per il servizio Risij (rosso/fulvo in russo) l’ha ricevuta all’età di due anni nel 2013 e già nel 2015 ha vinto il corso generale di allenamento al campionato di Russia.

"Anche se non detiene i criminali, è famoso nell'amministrazione dei trasporti del Distretto Federale del Volga per il suo eccellente senso dell'olfatto ed è il migliore nel riconoscere tutti i tipi di droghe. A proposito, è per questo che il suo servizio è stato rinnovato per un altro anno, di solito i cani poliziotto vanno in pensione ad otto anni” è scritto sul sito ufficiale.

In realtà Risij sarebbe dovuto essere in origine un cane da compagnia, come di solito è d’uso per quelli della sua razza anche in Russia. Ma ad un certo punto qualcuno deve essersi accorto delle sue speciali abilità ed ha finito per attirare l’attenzione degli ispettori del centro cinofilo della Polizia che ha deciso di ‘assumerlo’.

Dicono che Risij non abbia paura dei forti rumori e non tema neppure i boati delle armi da fuoco ma la qualità più importante è il suo fiuto.

“Avevamo un urgente bisogno di cercare stupefacenti e lo abbiamo addestrato per questo, Risij era proprio quello che ci serviva”, ha spiegato l’addestratore che ci tiene a sottolineare come questo Corgi sia eccellente e in niente inferiore al pastore, a parte il fatto che, ovviamente, ha le zampette molto più corte e si muove meno agilmente. Anche la presenza fisica non è proprio la stessa del pastore tedesco e non si può pretendere che possa anche bloccare fisicamente i malviventi, ma quello che serve è il suo infallibile fiuto, al resto ci pensano i 'colleghi' umani.

L'insolito poliziotto ha una pagina tutta sua su Instagram, dove ha già un certo numero di fans. "Red Police Officer" si chiama la pagina.