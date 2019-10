Ginnastica prima di colazione: sì o no? Prima si bruciano più grassi secondo una ricerca

Il dibattito sul fare la ginnastica prima o dopo la colazione dura da tempo. Correre o non correre prima di aver fatto una bella colazione energizzante?

Secondo un recente studio delle università di Birmingham e di Bath, fare ginnastica prima della colazione aiuta a bruciare il doppio dei grassi, migliora la risposta all’insulina perché favorisce il controllo degli zuccheri.

Lo studio ha coinvolto per sei settimane 30 uomini classificati come obesi o sovrappeso, i quali sono stati divisi in due sottogruppi: il primo gruppo ha eseguito attività sportiva prima di fare colazione, il secondo ha fatto ginnastica dopo la colazione mattutina.

Lo studio ha così scoperto che l’aumento nell’uso di grassi da parte del corpo, è dovuto al minor livello di insulina presente nel sangue di quanti hanno fatto attività sportiva a stomaco vuoto. Ciò evidenzia come il corpo prelevi dal tessuto adiposo una maggiore quantità di grassi per darlo “in pasto ai muscoli” che lo usano come combustibile.

Altra evidenza da notare riguarda la perdita di peso, non ci sono state differenze evidenti tra i due sottogruppi. Ciò significa che fare sport prima di colazione non aiuta a dimagrire di più, ma gli effetti “profondi e positivi” riguardano il controllo dell’insulina, perché i livelli di zucchero nel sangue vengono mantenuti sotto controllo.

In definitiva, fare sport prima della colazione, anche se non aiuta a dimagrire di più, potenzialmente riduce “il rischio di diabete e di malattie cardiache”.

La ricerca è solo agli inizi, ora i team di ricerca estenderanno lo studio anche a gruppi di donne obese o sovrappeso per capire se i risultati sono paragonabili.

Un altro studio dell’Università di Birmingham, ha applicato la stessa tecnica su di un gruppo di giovani uomini sani e fisicamente attivi, dimostrando anche in questo caso i benefici del fare atività fisica prima della colazione, perché la pratica induce “un deficit energetico a breve termine”.