Il canestro impossibile: bambino di 3 anni cade dal balcone e si salva finendo in un risciò - Video

In India un bambino cade da un palazzo e finisce nel cestello di un risciò di passaggio. Incredibilmente illeso.

Era dai tempi di Michael Jordan che non si vedeva un centro del genere. Nella città di Tikamgarh, in India, venerdì scorso è successa una cosa incredibile tantopiù che è stata anche catturata dalla telecamera di sicurezza di un negozietto che inquadrava proprio quella porzione di campo in cui si è verificato l’evento.

Un bambino di 3 anni, che si era addormentato sulla ringhiera del balcone di casa, è caduto di sotto ed ha fatto un volo di 10 metri. Invece di andare a schiantarsi sull’asfalto ed incontrare sicura morte, è finito nel cestello del risciò di un anziano signore di passaggio. Un centro perfetto che, se ha devastato il fondo in tela del piccolo mezzo di trasporto, ha lasciato indenne il bambino che, portato in ospedale per accertamenti, è risultato illeso.

La rarità dell’evento è data da una sequenza incredibile di fatti: