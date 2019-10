Il fattore che frena l'attacco Usa contro la Russia secondo i media cinesi

"Nel mondo moderno, se un Paese ha forze nucleari strategiche, allora è considerato una potenza, pertanto sono chiamate "il segreto della pace", si legge nell'articolo.

Washington continua a temere la Russia, nonostante il crollo dell'Unione Sovietica e la sensibile diminuzione del budget militare, è convinto l'autore dell'articolo. Secondo quanto scritto, le forze nucleari strategiche russe sono ancora pienamente pronte al combattimento, cosa che "costringe gli americani a non surriscaldarsi".

Nel 1991 la Russia ha ricevuto il 70% delle forze nucleari dell'ex Unione Sovietica, quindi ha sempre avuto a disposizione mezzi terrestri, marittimi e aerei per effettuare attacchi strategici, ricorda Sohu.

Il ruolo principale nella "triade nucleare" russa è svolto da missili terrestri che sono rimasti pronti al combattimento anche dopo la fine dalla Guerra Fredda, si osserva nell'articolo.