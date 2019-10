S-400 e Pantsir-S russi per la prima volta ad esercitazioni militari all'estero

Le unità missilistiche di contraerea S-400 ed i lanciamissili Pantsir-S di fabbricazione russa prenderanno parte per la prima volta ad esercitazioni militari all'estero, precisamente in Serbia.

Una divisione russa di unità di contraerea S-400 e una batteria di lanciamissili Pantsir-S prenderanno parte per la prima volta ad esercitazioni militari all'estero, segnala il ministero della Difesa della Federazione Russa.

"Le unità missilistiche di contraerea russa S-400 ed i lanciamissili Pantsir-S sono stati dislocati in Serbia per prendere parte alla seconda fase delle esercitazioni militari congiunte di difesa aerea Scudo Slavo-2019 (Slavic Shield-2019)", si legge nella nota del dicastero militare russo.

Gli armamenti sono schierati nella base aerea di Batajnica. Entreranno a far parte del gruppo russo-serbo, che si occuperà della difesa aerea della regione nell'ambito delle manovre.

Inoltre queste unità dovranno adempiere a compiti di rilevamento, localizzazione, classificazione e distruzione degli obiettivi aerei di un nemico condizionale.

© Sputnik . Ramil Sitdikov S-400

Le esercitazioni "Scudo-Slavo 2019" si svolgono per la prima volta. Consistono in due fasi: la prima si è svolta a settembre nella regione russa di Astrakhan, la seconda durerà fino al 29 ottobre e si concretizzerà in Serbia.

S-400 Triumf

I sistemi missilistici antiaerei Triumf S-400 sono progettati e prodotti dalla società Almaz-Antey. Questa unità è progettata per distruggere tutti i mezzi moderni e di prospettiva aerospaziali entro un raggio di diverse centinaia di chilometri a qualsiasi tipo di quota di volo.

Pantsir-S

Il sistema missilistico antiaereo terrestre e marittimo Pantsir-S è destinato alla copertura di obiettivi civili e militari entro un raggio di azione piccolo contro tutti i mezzi di attacco aereo moderni e di prospettiva in qualsiasi condizione meteorologica e in qualsiasi condizione elettronica. Questa arma può inoltre difendere strutture dalle minacce terrestri e navali.