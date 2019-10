168 nuovi emoji per smartphone e computer sono in arrivo. Ecco quali

In arrivo 168 nuovi emoji da utilizzare su smartphone, computer e tablet per condividere emozioni, stati d’animo e attività con amici e conoscenti.

Di recente UNIcode, lo standard internazionale che gestisce l’introduzione di nuovi emoji, ha annunciato la versione emoji 12.1 che porta quindi a 3187 emoji il numero di stati, rispetto ai precedenti 3019 emoji della versione 12.0.

138 dei nuovi emoji sono stati progettati per essere gender-neutral, così da rivolgersi alle persone senza dover specificare il sesso. Sono stati aggiunti anche 30 emoji di persone che si tengono la mano, con vari colori della pelle.

I nuovi emoji della lista sono facilmente riconoscibili dal cerchio contenente un asterisco che precede il loro nome testuale.

UNIcode avverte che gli emoji non saranno da subito disponibili sui dispositivi. Essi dovrebbero essere introdotti a partire dalla fine del 2019 ed entro il primo trimestre del 2020. Tutto dipenderà dalla velocità di aggiornamento dei software. Non è detto, poi, che tutti i dispositivi adotteranno in pieno i 168 nuovi emoji rilasciati da UNIcode, a tutt’oggi, infatti, ancora molti emoji presenti da tempo nella lista non sono stati implementati in tutti gli applicativi.

Da notare poi che la forma e le caratteristiche di ogni singolo emoji variano anche sensibilmente da dispositivo a dispositivo, poiché UNIcode fornisce solo delle indicazioni di massima, lasciando poi alle società e agli sviluppatori la libertà artistica di rappresentare l’emoji come meglio credono.

Intanto è già in beta la nuova versione emoji 13.0, che conterrà in totale 3299 emoji con un ulteriore incremento di 112 emoji.

Quali sono gli emoji più usati?

UNIcode tiene traccia anche degli usi che gli utenti fanno degli emoji, ha così potuto stilare una classifica degli emoji più usati al mondo.

L'emoji più usato non è la faccina che sorride (🙂), ma la faccina con le lacrime di gioia (😂) con il 9,9% di frequenza d'uso, seguito dal cuore rosso (❤) con il 6,6% della frequenza. Sul gradino più basso del podio la faccina con gli occhi a cuore (😍), che totalizza il 4,2% della frequenza totale.