Giornale tedesco riconosce superiorità del carro armato T-14 Armata rispetto al Leopard-2

Per il quotidiano tedesco non ci sarebbe confronto tra i due veicoli in un gran numero di caratteristiche, con l'Armata nettamente superiore al Leopard-2.

Il carro armato russo di nuova generazione T-14 Armata, definito dalla rivista The National Interest "il carro armato potenzialmente più pericoloso al mondo", monta un motore diesel 1500 p e un cannone da combattimento da 125 mm.

Recentemente la Francia e la Germania, per cercare di recuperare questo gap tecnologico, hanno annunciato un progetto in joint-venture per la creazione di un nuovo veicolo da combattimento che possa rimpiazzare gli ormai antiquati modelli Leclerc e Leopard, rispettivamente.

Secondo i piani, la nuova macchina dovrebbe essere pronta entro il 2023, sebbene sussistano delle divergenze tra le due compagnie nazionali che si occupano del design degli armamenti, la Rheinmetall tedesca e la Nexter francese, su quale modello di cannone montare sul nuovo veicolo.

CC0 / US Army Europe Images Il carro armato tedesco Leopard-2

I primi avrebbero sviluppato un cannone da 130 mm, mentre i francesi hanno annunciato di aver condotto con successo dei test su un arma ancora più potente, da 140 mm di calibro.