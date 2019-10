Russia: pronto il lanciatore Angara-A5M, primo lancio entro il 2024

Entro la fine del 2024 la Russia manderà in orbita terrestre il suo nuovo lanciatore pesante Angara-A5M.

Secondo alcune fonti del settore aerospaziale russo, i test di lancio del razzo da trasporto pesante per orbite basse (LEO) Angara-A5 è stato posticipato al 2020, per introdurre un nuovo e più potente motore di primo stadio che renderà la nuova versione Angara-A5M più potente e in grado di trasportare in orbita terrestre carichi ancor più pesanti.

A inizio anno, il presidente russo Vladimir Putin aveva detto che il lanciatore Angara-A5M sarebbe stato inaugurato nel 2025, mentre il lancio della versione Angara-A5 è prevista per il 2021.

La famiglia di lanciatori spaziali Angara prevede un’ampia gamma di razzi da trasporto, con capacità simili ai Proton. Gli Angara, a propulsione ecologica, possono trasportare da 2 tonnellate a 25,5 tonnellate in orbita terrestre, ma le successive evoluzioni potrebbero aumentare questa capacità fino a 175 tonnellate.

Video test di lancio razzo Angara-A5

Qui sotto il video del lancio test di un razzo Angara-A5 avvenuto il 23 dicembre 2014, dal Cosmodromo di Pleseck.