Scoperto l’uccello con il verso più potente al mondo - Video

Nelle remote foreste pluviali dell’Amazzonia si trova un raro uccello capace di un canto da 125 decibel, il più acuto al mondo. Ma le caratteristiche del suo verso non sono solo la potenza. Ascoltare per credere.

Il nome scientifico è Procnias albus, gli anglosassoni lo chiamano white bellbird, per gli amici ‘campanaro amazzonico’. E’ stato attentamente studiato da una spedizioni di biologi la cui ricerca è stata recentemente pubblicata sulla rivista Current Biology ed ha fatto il giro del mondo via social.

Cos’ha di straordinario questo uccellino bianco da 250 grammi, a parte la strana pretuberanza che gli pende dal becco? Bhè, ascoltate, capirete da voi.

Per attrarre la femmina questo straordinario animale emette un verso che è il triplo più potente del record precedente che era detenuto dal piha urlante, un uccello che a confronto è un gentile usignolo.

Fate conto che l'orecchio umano inizia a danneggiarsi quando sente suoni da circa 85 dB mentre il nostro amico urlatore arriva a 125 dB. Stare ad un metro di distanza da un clascson equivale a circa 110 dB, un martello pneumatico 100, motosega, 120, concerto rock dal vivo 110 dB. Ma la cosa ancora più sorprendente, ancora più della potenza, è la frequenza del suono. E’ forse un sonar?

Il biologo dell’Università del Massachusetts Jeff Podos, che segue le ricerche, è attratto da questa particolare manifestazione di biodiversita e, sopratutto, da una domanda – ma perchè diavolo le femmine dovrebbero essere attratte da un soggetto che se ti urla da un metro ti fa perdere i sensi?

La risposta forse si trova nella strategia di selezione naturale. In natura è necessario scegliere gli esemplari più forti. Riuscire ad emettere un verso del genere significa dimostrare di avere una cassa toracica, ossa, struttura molto forti e di essere in splendida forma fisica. Quando un maschio di campanaro bianco fa un verso da 125 dB come quello, tutte le femmine della sua specie nella jungla dicono – whow!