Best in Travel 2020: ecco i Paesi da visitare il prossimo anno

Pubblicata la guida Lonely Planet Best in Travel 2020, con i migliori Paesi al mondo da visitare il prossimo anno. Buthan, Aruba, Costa Rica, eSwatini tra le mete.

Non si è fatta attendere la Best in Travel 2020 di Lonely Planet, la leggendaria guida per i viaggiatori più o meno avventurieri. Sulla pagina ufficiale l’elenco delle prime 10 nazioni del libro Best in Travel 2020, pubblicato in formato cartaceo e digitale.

Il viaggio di Lonely Planet inizia in Asia, balza in nord Europa per ridiscendere nell’Europa sud orientale, per poi concludersi in America Latina.

Buthan

La prima meta del viaggio è il Buthan, siamo nel cuore dell’Asia e qui il paese ha scelto una politica sul turismo di alto valore e basso impatto ambientale. I turisti devono pagare una alta quota giornaliera per visitare il paese, una scelta obbligata per provare a preservare le bellezze naturalistiche ed evitare lo scempio che sta avvenendo sul fronte himalayano di altri paesi.

Inghilterra

Al secondo posto tra i paesi da visitare nel 2020, per Lonely Planet c’è l’Inghilterra alle prese con la Brexit. La guida consiglia di visitare le coste e di passeggiare sui moli sferzati dal vento e di mangiare pesce in locali “deliziosi”.

© Sputnik . Kirill Kallinikov Londra

Macedonia del Nord

Terzo posto per la Macedonia del Nord, viene esaltata per la sua “rinomata gastronomia, le antiche tradizioni e la natura”. Un posto per avventurieri comunque, desiderosi di visitare posti poco conosciuti come il lago di Ohrid, protetto dall’Unesco.

Aruba

Al quarto posto tra le mete di viaggio Lonely per il 2020 c’è Aruba, piccolo stato posto sulla sommità dell’America Latina. Lonely Planet mette in evidenza la sua rinascita artistica e creativa, con artisti internazionale e locali che danno nuova vita e colore ai muri delle città.

© Foto : Unsplash/Martin Passchier L'isola Aruba

eSwatini (Swaziland)

Al quinto posto il piccolo ma “piacevole e ricco di cultura” stato africano di Swaziland, ribattezzato Regno di eSwatini. Per Lonely Planet è una destinazione sottovalutata e poco visitata dell’Africa meridionale. I viaggiatori amanti dell’Africa sono avvisati.

Le altre mete da non perdere nel 2020 secondo Lonely Planet

Da non perdere, poi, il Costa Rica, i Paesi Bassi, la Liberia, il Marocco e l’Uruguay.