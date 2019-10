In Russia approvato progetto del razzo super pesante per i voli sulla Luna

Il consiglio tecnico-scientifico del Centro missilistico-spaziale "Progress" ha approvato il progetto preliminare di un razzo vettore di classe super pesante che dovrebbe essere utilizzato per effettuare voli sulla Luna.

In un messaggio sul sito web dell'organizzazione, si osserva che i progettisti hanno condotto un'analisi comparativa delle principali opzioni per la creazione del razzo, hanno definito gli aspetti tecnologici e le caratteristiche principali.

Sono state inoltre definite le tappe e le tempistiche per la creazione del razzo.

Il decreto sulla creazione di un razzo super pesante all'inizio dello scorso anno era stato firmato dal presidente Vladimir Putin. Il primo lancio è previsto per il 2028, la costruzione del complesso di lancio è pianificata nel cosmodromo Vostochny.

In precedenza le fonti di Sputnik nel settore aerospaziale avevano riferito che l'agenzia spaziale russa Roscosmos stava elaborando due missili super pesanti: Yenisei e Don. Il primo avrà una massa di 3.167 tonnellate e sarà in grado di trasportare almeno cento tonnellate di carico utile nella bassa orbita terrestre, 26 tonnellate nell'orbita geostazionaria e 27 tonnellate sulla Luna. Il secondo missile è più potente: rispettivamente gli indicatori di massa e carico utile per destinazione sono 3.281 tonnellate, 140 tonnellate, 29,5 tonnellate e 33 tonnellate.

Secondo un'altra fonte di Sputnik il carico principale dei missili sviluppati sarà di 20 tonnellate per la navicella spaziale "Federatsiya", di 27 tonnellate per il modulo di allunaggio e fino a 32 tonnellate per il modulo della base lunare.

Inoltre potranno lanciare veicoli spaziali fino a 30 tonnellate in un'orbita geostazionaria (quota di 35.786 chilometri), nonché telescopi che pesano 30-40 tonnellate fino al punto di Lagrange 2 (L2) nel sistema Sole-Terra (zona in cui l'influenza gravitazionale del Sole e della Terra è in equilibrio), situato a un milione e mezzo di chilometri dalla superficie del nostro pianeta.