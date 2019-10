Il cane Pokemon: un simpatico pechinese si gode una raffica di vento

Un pechinese è diventato la nuova star di Twitter. Gli utenti del canale Tiny Animals hanno letteralmente cominciato a bombardare di commenti la pagina, dopo aver individuato delle somiglianze tra il tenero animaletto e alcuni degli 823 Pokemon, le creature immaginarie partorite dal genio del giapponese Satoshi Tajiri nel 1996 e che hanno fatto le sue fortune trasformandosi in breve tempo in un brand capace di registrare incassi multimilionari grazie a videogiochi, anime, film e giochi di carte collezionabili..

Quale dei Pokemon potrebbe essere, si chiedono incuriositi gli utenti mentre visionano la breve sequenza filmata in cui il pechinese mette in mostra tutte le proprie capacità di resistere alle forti folate di vento che stanno spazzando il parco in cui l'animale sta passeggiando in quel momento.

What is this ? 👀 pic.twitter.com/O9KqUz5DCr — Tiny Animals 🐾 (@tinyanimaIs) October 22, 2019

Il Pechinese è una razza di cane proveniente dall'Asia. Il suo nome italiano deriva dalla capitale della Cina, Pechino.

In cinese, infatti, il suo nome può avere diversi significati, spaziando dal più ovvio "cane di Pechino", passando per "cane della benedizione" fino ad arrivare alla terza e più simpatica variante "cane piccolo-leone", a testimonianza della verve particolare che distingue i rappresentanti di questa razza canina.

Il pechinese è una razza dalle origini antichissime, con testimonianze che ne attestano la presenza addirittura 4000 anni fa, che ne fanno una delle più antiche tra tutti i cani e, cosa forse inaspettata per molti, una delle meno geneticamente distanti dal lupo.