Grecia trasferisce i profughi dalle isole alla terraferma, posto solo per i richiedenti asilo

Le autorità greche hanno spostato un maggior numero di rifugiati e di migranti dai sovraffollati campi delle isole sulla terraferma, mentre il governo, di fronte ad un notevole aumento dei nuovi arrivi, ha dichiarato che ci vorrebbe una linea più dura per coloro che non hanno i requisiti per la richiesta d'asilo, lo riporta l'agenzia Reuters.

Circa 700 migranti e rifugiati sono arrivati nel porto di Elefsina, vicino ad Atene, dall'Isola di Samos, hanno detto funzionari. In precedenza, 120 persone sono arrivate da Lesbo al porto principale della Grecia, Pireo.

"La nostra attenzione era principalmente su Samos perché vogliamo che le cose lì si calmino", ha dichiarato Manos Logothetis, segretario del Ministero della migrazione, a Reuters. Logothetis ha dichiarato che fino a 300 persone in più avrebbero lasciato Samos questa settimana, e fino a 2.000 lasceranno le isole la prossima settimana. La Grecia mira a spostare fino a 20.000 lontano dalle isole entro la fine dell'anno.

La Grecia sta lottando con la più grande rinascita dei flussi di rifugiati e migranti attraverso il Mar Egeo dalla Turchia dal 2015, quando più di un milione attraversato in Europa, molti di loro attraverso la Grecia. Più di 12.000 persone sono arrivate in Grecia nel mese di settembre, il livello più alto nei tre anni e mezzo da quando l'UE ha concordato un accordo con la Turchia per sigillare il corridoio Egeo verso L'Europa.

Le isole, che sono più vicine alla Turchia, stanno lottando contro il continuo afflusso, con circa 33.700 rifugiati e migranti in campi sovraffollati, come dichiara l'agenzia Onu per i rifugiati UNHCR. Alla fine di settembre, una donna è morta in un incendio in una tenda in un campo a Lesbo, mentre un incendio in un campo sovraffollato a Samos ha costretto centinaia di persone a scendere in strada questo mese.

La risposta del governo

La Grecia ha adottato una posizione più dura sulla migrazione da quando il governo conservatore guidato dal Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis è arrivato al potere a luglio.

La settimana scorsa Mitsotakis ha detto ai suoi omologhi dell'Unione europea che l'Unione deve rivedere le norme in materia di rifugiati e ha ammonito i migranti economici che torneranno in Turchia se non avranno diritto d'asilo, ha detto martedì il portavoce del governo Stelios Petsas.

”Se danno i loro soldi ai trafficanti che sperano di attraversare permanentemente L'Europa, saranno solo soldi persi. Anche se raggiungono la Grecia, poiché non hanno diritto all'asilo, ritorneranno in Turchia”, dichiara Petsas ai giornalisti.

”Non possono più venire in Grecia e chiedere asilo sperando di rimanere qui per sempre, come è stato il caso del precedente governo", ha continuato Petsas, riferendosi all'amministrazione di sinistra dell'ex Primo ministro Alexis Tsipras.

Atene ha quindi annunciato l'intenzione di espellere 10.000 persone che non hanno diritto d'asilo entro la fine del prossimo anno.