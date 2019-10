Rompighiaccio russa ha lanciato un SOS al largo delle coste norvegesi

La notizia è stata rilanciata dal quotidiano norvegese Aftenposten, che ha appreso l'accaduto dal servizio di soccorso norvegese.

Secondo le prime informazioni disponibili, a bordo della nave andata in difficoltà al largo delle coste occidentali della Norvegia, si troverebbero 33 persone.

Il problema sarebbe stato causato da una perdita di potenza dei motori, sebbene in seguito l'imbarcazione sia riuscita a riprendere il controllo e a manovrare per agganciarsi ad alcuni rimorchiatori giunti sul posto per prestare soccorso.

La nave era partita da da San Pietroburgo il 17 ottobre e stava facendo rotta per la penisola di Jamal.