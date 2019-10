Migranti appiccano il fuoco in un centro di accoglienza a Malta - Video

La rivolta dei migranti ha avuto luogo nella tarda serata di domenica al campo di accoglienza di Hal Far, realizzato in una vecchia caserma britannica situata in prossimità del principale aeroporto dell'isola.

I migranti hanno incendiato diverse stanze di quelle in cui erano ospitati e anche le automobili del personale e della polizia, riuscendo a prendere il controllo del centro per tutta la notte.

Le forze dell'ordine sono riuscite a regolare la situazione soltanto nelle prime ore della mattinata di lunedì, quando sul posto sono intervenute anche le unità della celere della Polizia maltese.

Secondo i primi resoconti, in seguito agli incidenti un agente sarebbe rimasto ferito in maniera lieve.

Alcune sequenze filmate delle proteste sono state pubblicate su Youtube.