Facebook trova l'accordo con News Corp, in arrivo la sezione Notizie

Trovato l'accordo con News Group, Facebook potrebbe debuttare nel mondo delle notizie dentro la fine dell'anno. Altri gruppi come Washington Post, BuzzFeed News e Business Insider sarebbero interessati al progetto.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, è stato finalmente raggiunto l'accordo fra Facebook e il colosso dell'informazione News Corp. Prossimamente quindi, le notizie dei media di Dow Jones, come Wall Street Journal, New York Post finiranno in una apposita sezione notizie che comparirà sul social.

Interessati a prendere parte al progetto, che pare debutterà a fine autunno, sono anche altre importanti agenzie, come BuzzFeed, Washington Post e Business Insider.

Sarebbero stati superati gli ostacoli che rallentavano l'accordo, in particolare relativi al modello di business di abbonamento digitale del Journal. Secondo le indiscrezioni Facebook pagherà 3 milioni di dollari l'anno per le licenze dei grandi gruppi editoriali, mentre le agenzie minori riceveranno "solo" centinaia di migliaia di dollari. I contratti tra social network e agenzie avranno la durata di tre anni.

"La gente vuole vedere notizie di alta qualità su Facebook", ha dichiarato Mark Zuckerberg. "Sono entusiasta che avremo l'opportunità di includere il giornalismo pluripremiato del Wall Street Journal e di altre proprietà di U.S. News Corp nella nostra sezione delle notizie".

Nella giornata di lunedì Facebook aveva deciso di chiudere la pagina in lingua inglese Artic.ru, gestita dall'agenzia di notizie Rossiya Segodnya.