Amici per sempre! Golden Retriever salva piccolo gattino bianco - Video

Cani e gatti a volte possono litigare e combattersi, ma una volta divenuti amici, nessuno è più in grado di spezzare il loro legame.

Lo dimostra questo video diventato virale su Twitter, in cui un tenero esemplare di Golden Retriever ha deciso di riportare un dono piuttosto speciale ai suoi padroni: un gattino bianco in cerca di aiuto.

Il cane, premurosamente, lo trasporta a casa tenendolo nella sua bocca ma non per mangiarlo, bensì per salvargli la vita e dargli un posticino caldo dove potersi riparare.