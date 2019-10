Pompeo visita Gerusalemme, "Israele ha il diritto e l'obbligo di proteggere il suo popolo"

In un'intervista al Jerusalem Post, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha tracciato il punto della situazione in Medio Oriente, soffermandosi in particolar modo sui rapporti tra Israele e Iran e sulla questione della Siria.

Pompeo ha ricordato che l'amministrazione americana è da sempre stata chiara circa il fatto che Israele ha tutto il diritto di sradicare ogni rischio alla sua sicurezza nazionale nel Medio Oriente

"Israele ha il diritto fondamentale compiere operazioni che assicurino la sicurezza del suo popolo. Si tratta del fulcro della vita degli stati nazionali, i quali non hanno un diritto di farlo, bensì sono obbligati", ha detto Pompeo.

Per quanto riguarda l'Iran, riconosciuto da Pompeo come "una minaccia", il politico americano ha messo in evidenza il fatto che gli USA continuano a monitorare la situazione in maniera costante.

"Sappiamo che ci sono delle zone in cui l'Iran ha tentato di spostare materiale bellico verso la Siria e il Libano, costituendo una diretta minaccia per Israele, e noi faremo di tutto per identificare (tali movimenti ndr) così da poter reagire in maniera appropriata", sono state le parole di Pompeo, che ha poi aggiunto: "Ci siamo impegnati in maniera molto seria a contrastare la minaccia (iraniana ndr) non solo nei confronti di Israele ma di tutto il Medio Oriente".

Le preoccupazioni di Israele

Il ritiro delle truppe americane dalla Siria ha fatto sorgere più di qualche preoccupazione, ma il segretario di Stato ha voluto rassicurare tutti, spiegando che gli USA manterranno le promesse "continuando l'attività nella quale l'America è stata impegnata per moltissimi anni", riferendosi alla protezione garantita dagli Stati Uniti nei confronti di Israele e del popolo ebraico.

Israele non ha dunque "nulla di cui preoccuparsi, poiché l'America "continuerà a stare accanto allo stato ebraico" anche "in caso di futuri conflitti".

La visita di Pompeo in Israele

Mike Pompeo ha fatto visita in Israele dopo il suo viaggio in Turchia, dove è stato impegnato in dei colloqui con il presidente Recep Tayyip Erdogan riguardo la Siria e cercando di garantire un corridoio di fuga alle milizie del YPG e di provare a salvare la faccia dell'amministrazione americana dopo il 'tradimento' agli alleati curdi.

A Gerusalemme Pompeo ha incontrato il primo ministro Benjamin Netanyahu ed il numero uno del Mossad Yossi Cohen.

Il ritiro delle truppe USA

Nel corso della settimana il Pentagono ha ordinato il ritiro di circa un migliaio di uomini presenti nella base siriana di Kobane, dopo che gli effettivi si erano trovati 'per errore' ad essere bersagliati da fuoco pesante dell'artiglieria turca, impegnata nell'operazione "Fonte di Pace".